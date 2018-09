Tribunal rejeita readmissão de administradores da Pharol na Oi

Um tribunal brasileiro rejeitou o pedido de restabelecimento dos mandatos dos administradores da Pharol no conselho de administração da Oi até que esteja concluído o aumento de capital da operadora brasileira, informa esta quinta-feira a empresa liderada por Luís Palha da Silva (na foto).



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol indica que "no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi (…), que corre termos no juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro", este tribunal decidiu, a 10 de Setembro, indeferir o "pedido de restabelecimento dos mandatos suspensos dos membros do Conselho de Administração afastados por decisão daquele tribunal".





De acordo com a Pharol, o despacho do tribubal refere que "(…) não há como acolher o pedido das recuperandas de retorno dos conselheiros na medida em que a suspensão dos direitos políticos permanece em vigor até que as recuperandas concluam o procedimento de aumento de capital (leia-se aporte de novos recursos)".



A ex-PT SGPS recorda que este mesmo tribunal, a 7 de Março deste ano, "suspendeu os direitos políticos da Bratel SARL (subsidiária da Pharol) na Oi e afastou os membros do conselho de administração por si eleitos/indicados até que fosse realizado o aumento de capital previsto no plano".