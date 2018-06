Na proposta do novo AE dos tripulantes da TAP foram inscritas nomeadamente prazos para integrar o quadro efetivos, clarificação de carreiras profissionais e um "programa de Reformas Antecipadas para trabalhadores com mais de 60 anos, cujas respectivas condições serão anunciadas até Julho de 2018".



"Está igualmente a ser avaliada a possibilidade de estender esta medida a trabalhadores a partir dos 55 anos de idade, em consequência da nossa pretensão em sermos considerados uma profissão de desgaste rápido", lê-se na documentação enviada aos associados do SNPVAC, a que a agência Lusa teve acesso.



A proposta trata ainda de matérias como férias, folgas, parentalidade e família.



Em Abril, a actualização salarial dos pilotos passou a prever aumentos de 5% este ano e no próximo, de 3% em 2020 e de 1% em 2021 e 2022, mais a correcção da inflação estimada em 9,4%.



O acordo prevê ainda para os próximos cinco anos uma revisão das anuidades, subsídio de turnos, subsídio de refeição e subsídio de certificação.



Já este mês, também o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) informou ter fechado um acordo de actualização salarial com a TAP para os próximos cinco anos, que prevê um aumento de 5% este ano e, pelo menos, 7% nos quatro anos seguintes.



A TAP é detida em 50% pelo Estado, através da Parpública, em 45% pelo consórcio da Atlantic Gateway e em 5% pelos trabalhadores.

