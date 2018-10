Trump continua a perder milhões com resorts de golfe na Escócia

Depois de investir mais de 150 milhões de libras (180,7 milhões de euros) nos seus campos de golfe na Escócia, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não obteve lucro.

Os seus dois resorts registaram um prejuízo combinado de 4,64 milhões de libras em 2017, segundo os últimos relatórios divulgados no Reino Unido. Deste total, o principal resort de Trump, como o nome de Turnberry, que abrange 320 hectares na costa oeste da Escócia, perdeu 3,38 milhões de libras, o quarto prejuízo anual consecutivo desde a compra do empreendimento, em 2014.





Os resultados, alguns dos poucos divulgados dos negócios de Trump espalhados pelo mundo, mostram que o presidente dos EUA tem necessitado de injectar milhões nos resorts para cobrir défices e, ao mesmo tempo, tentar limitar os custos. Eric Trump, que mostrou optimismo no ano passado com a perspectiva de o Turnberry registar lucros, este ano chamou os negócios do ramo do golfe na Escócia de "competitivos e desafiantes, factores que podem ser amplificados com condições climáticas adversas".





Tal gerou dúvidas quanto à possibilidade de a reacção à presidência de Trump ter prejudicado os seus negócios. A visita de Trump aos seus resorts escoceses, em Julho, provocou manifestações em Glasgow e Edimburgo, e o governo escocês exige reembolso do Reino Unido pelos custos de policiamento do fim-de-semana após o encontro do presidente norte-americano com a primeira-ministra britânica, Theresa May.





Ainda assim, o prejuízo do Turnberry foi menor do que as 17,6 milhões de libras registadas em 2016, quando Trump fechou o resort por seis meses para reformar o hotel e abrir outro campo.





Os prejuízos do resort de Trump perto de Aberdeen, na costa do Mar do Norte, caíram levemente, de 1,41 milhão de libras em 2016 para 1,26 milhão de libras em 2017, embora as receitas também tenham recuado. A Trump Organization tomou medidas para reduzir custos com corte de pessoal. Trump, que luta há anos com a comunidade local devido a preocupações em relação ao planeamento e ao meio ambiente, não lucra com o resort de Aberdeen desde a inauguração, em 2012.





"A queda do preço do petróleo e a desaceleração económica ocorrida no nordeste da Escócia resultaram, no entanto, numa queda nos gastos locais e, como consequência disso, as receitas caíram 3%", escreveu Eric Trump, numa carta que acompanha as contas. "Ao estabelecer medidas para controlar os custos, a propriedade conseguiu reduzir o prejuízo."

Apesar dos desafios, a Trump Organization planeia investir mais 150 milhões de libras na construção de mais de 500 residências e instalações desportivas, bem como instalações equestres e lojas para expandir o resort de Aberdeen, afirmando que tudo será financiado com capital próprio.





A empresa apresentou os planos para aprovação do conselho da região de Aberdeenshire, destacando que a segunda fase do empreendimento gerará 300 empregos a tempo inteiro. Se receber o "ok", as obras devem começar em 2019.

Texto original: Trump Is Still Losing Millions at His Golf Resorts in Scotland