Trump critica Harley-Davidson por transferir parte da produção para fora dos EUA

Donald Trump recorreu ao Twitter para manifestar "surpresa" pela decisão da fabricante icónica de motos de transferir parte da sua produção para fora dos EUA como forma de contornar as tarifas impostas pela UE às importações de motos dos Estados Unidos.





Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA