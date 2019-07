Trump ouve CEO das tecnológicas e vai acelerar decisões sobre Huawei

Os CEO de tecnológicas de renome como a Alphabet ou a Qualcomm estiveram perante o presidente dos EUA a discutir as restrições à Huawei, que Trump se prontificou a repensar atempadamente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu esta segunda-feira com os CEO das tecnológicas americanas e comprometeu-se com decisões "atempadas" em relação à chinesa Huawei, que foi colocada na lista negra do comércio pela sua administração.





Na reunião estiveram presentes os responsáveis da Alphabet, Broadcom, Cisco, Intel, Micron, Western Digital e Qualcomm.