Trump quer acabar com os resultados trimestrais das empresas

Trump acredita que essa mudança permitiria uma maior poupança e flexibilidade para as empresas.





"Ao falar com alguns dos principais líderes empresariais do mundo, perguntei o que tornaria os negócios (empregos) ainda melhores nos EUA. "Acabe-se com os relatórios trimestrais e mude-se para um sistema semestral", disse um deles. Isso permitiria uma maior flexibilidade e pouparia dinheiro. Pedi à SEC para avaliar!", escreveu Trump na rede social.

In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. “Stop quarterly reporting & go to a six month system,” said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!