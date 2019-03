O presidente dos EUA decidiu ordenar a proibição de circulação destes aviões no espaço aéreo, depois do desastre aéreo na Etiópia.

"A Boeing é uma empresa incrível", disse o presidente norte-americano, acrescentando que a companhia aérea está a fazer todos os possíveis para arranjar soluções.



Portugal, Brasil e Guiné Equatorial estão entre os 52 países que interditaram os seus espaços aéreos ou viram companhias nacionais suspender temporariamente a utilização de aeronaves Boeing 737 Max, depois da queda do aparelho da Ethiopian Airlines, no domingo.



A queda do aparelho da companhia aérea etíope, um Boeing 737-8 Max, que matou as 157 pessoas que seguiam a bordo, apresenta semelhanças sensíveis ao incidente de outubro último, com outro Boeing do mesmo modelo pertencente à Lion Air, uma companhia da Indonésia, que matou 189 passageiros e tripulação.



Os dois incidentes levaram um número crescente de países a fechar os respetivos espaços aéreos, assim como de companhias a decidirem imobilizar os novos Boeing (737-8 Max e 737-9 Max).

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que todos os aviões da Boeing, modelos 737 MAX 8 e MAX 9 sejam impedidos de voar.Esta proibição surge um dia depois de dezenas de países proibirem estes aparelhos de sobrevoar o seu espaço aéreo.