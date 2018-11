Turismo com o menor crescimento desde 2012. Dormidas caem pela primeira vez em nove anos

O número de turistas em Portugal continua a crescer. Nos primeiros nove meses os estabelecimentos hoteleiros receberam mais de 16,5 milhões de hóspedes, o que corresponde a um novo recorde, de acordo com os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística (INE), que recuam até 2006.

Este número de hóspedes representa um aumento de 1,33% face ao mesmo período do ano passado, traduzindo o menor crescimento homólogo desde 2012, ano em que o número de hóspedes caiu 1,42%.

Um sinal de travagem no turismo é também o número de dormidas. Nos primeiros nove meses foram registados mais de 46,12 milhões de dormidas, menos 0,53% do que em 2017. Esta é mesmo a primeira queda deste indicador desde 2009, ano em que as dormidas diminuíram 7,5%. De realçar que 2009 foi um ano marcado pelo acentuar da crise financeira que estalou em 2008, com a falência do Lehman Brothers e que teve repercussões mundiais, arrastando outras instituições financeiras.

O INE realça que esta evolução está a ser marcada, sobretudo, pelo turismo internacional, já que o mercado interno continua a acelerar.

Entre os mercados externos, destaque para a queda continuada do turismo proveniente do Reino Unido. "Nos primeiros nove meses do ano, este mercado registou um decréscimo de 9,7%", realça o INE.

Do lado oposto estão "os mercados norte-americano (+20,6%), canadiano (+16,8%) e brasileiro (+11,0%)."