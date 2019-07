No acumulado até maio, o número de hóspedes no setor do alojamento turístico aumentou 6,6% ao passo que as dormidas cresceram 4,1%. A estada média caiu 2,3%, principalmente devido aos hóspedes estrangeiros.É possível perceber que a desaceleração da procura externa por turismo em Portugal se deve principalmente a três mercados: o alemão, o francês e o holandês. Até maio, as dormidas de alemães desceram 7,3%, as de franceses 2,4% e as de holandeses 6,8%.Por outro lado, a procura tem aumentado noutros mercados - o que permite continuar a crescer -, como é o caso dos britânicos cujas dormidas aumentaram 2,5% até maio, após um período de receio sobre o impacto do Brexit no turismo nacional.Mas o "destaque", assinalado pelo INE, vai para os turistas espanhóis cujas dormidas aumentaram 9,4% desde o início do ano. Há ainda os crescimentos de mercados mais pequenos (na ótica de Portugal) como o brasileiro (9%), o chinês (17,1%), o norte-americano (20,8%) e o canadiano (16,8%).Até maio, os estabelecimentos designados como hostel representaram 23,1% das dormidas em alojamento local e 3% das dormidas totais."As dormidas em hostel concentraram-se principalmente nas regiões da AM Lisboa (54,6% do total no país), com destaque para o município de Lisboa (46,3% do total nacional), no Norte (24,2%), com destaque para o município do Porto (17,0% do total global)", explica o gabinete de estatísticas, o que equivale a cerca de dois terços do total.Já no segmento de alojamento local, que cresceu 12,1% nos primeiros cinco meses do ano, Lisboa e Porto representaram 34,4% e 12,7% do total, respetivamente.