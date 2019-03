Turismo do Alentejo e Ribatejo investe 350 mil euros para promover enoturismo

A Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo investiu 350 mil euros para promover e dinamizar o enoturismo na região, indicou esta quinta-feira o Turismo do Alentejo e Ribatejo, em comunicado.

A iniciativa, que contou com o apoio da União Europeia, "levou à criação de um ‘cluster’ do setor na região", assinala o documento. O projeto, realizado em parceria com o Vinho do Alentejo e do Ribatejo, abrangeu "100 agentes de enoturismo, entre o Alentejo e a sub-região da Lezíria do Tejo".

No âmbito do projeto foram desenvolvidos materiais promocionais, incluindo filmes promocionais e guias de enoturismo. Os guias foram desenvolvidos em parceria com Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana (APVCA), Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo).

"Este projeto tem uma enorme relevância para a região. Acreditamos que a qualificação na prestação de serviços e a capacitação empresarial dos produtores, terão um importante efeito económico multiplicador no Alentejo e Ribatejo durante vários anos", defende António Ceia da Silva, presidente da ERT Alentejo e Ribatejo, citado no comunicado.

O Turismo do Alentejo e Ribatejo assinala que o Alentejo foi a região que mais cresceu no turismo internacional no ano passado, com uma subida de 7%, tendo superado pela primeira vez a barreira de um milhão de hóspedes. E, indica ainda, em janeiro deste ano o Alentejo foi o destino que mais cresceu em dormidas globais, com um aumento homólogo de 19%.