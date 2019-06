Este problema afeta sobretudo as empresas comercializadoras de menor dimensão, embora os consumidores - que são sobretudo do segmento doméstico - saltem entre todo o tipo de operadores. Na EDP, contudo, "como tem muitos clientes, [este fenómeno] não faz tanta mossa", diz Ricardo Nunes. De momento, não existe controlo, avança o mesmo dirigente. Mas dada a escala crescente do problema, a associação tem medidas na manga. A solução poderá incidir na criação de um sistema de comunicação entre empresas para troca de informação, embora Nunes reconheça as limitações que podem surgir na sinalização dos devedores, tendo em conta a regulação da proteção de dadosEste problema afeta sobretudo as empresas comercializadoras de menor dimensão, embora os consumidores - que são sobretudo do segmento doméstico - saltem entre todo o tipo de operadores. Na EDP, contudo, "como tem muitos clientes, [este fenómeno] não faz tanta mossa", diz Ricardo Nunes.

A Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (ACEMEL) defende a elaboração de uma lista negra que identifique os chamados "turistas energéticos"- consumidores que trocam constantemente de fornecedor e deixam as contas por pagar, com a consciência e que estas dívidas prescrevem após seis meses."Temos dificuldades legais para controlar este fenómeno, acrescidas desde que existe Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados", explica Ricardo Nunes, presidente da ACEMEL, em declarações ao JN/Dinheiro Vivo.