TVI não "entrou em nenhuma loucura" para comprar a Champions "como outros operadores"

Correio da Manhã

A Nowo e a Eleven Sports chegaram a acordo com a TVI para a transmissão de um jogo por jornada de uma equipa portuguesa e da final da Liga dos Campeões em sinal aberto. O acordo, cujos valores de investimento não foram divulgados, prevê a transmissão pelo canal da Media Capital até um máximo de 10 jogos. Mas pode ser estendido consoante o desempenho das equipas portuguesas na competição.



A RTP e a SIC também estiveram envolvidas no processo, revelou Jorge Rodrigues, chief marketing officer da Nowo, durante um encontro com jornalistas que contou ainda com a presença de Danny Menken, director-geral da Eleven Sports, que comprou os direitos da Champions e de ligas de futebol internacionais como a espanhola e alemã para Portugal. Estes activos foram depois revendidos à Nowo.



"Com a TVI damos hoje um passo muito importante que garante que o país possa assistir a estes jogos em sinal aberto", referiu Jorge Rodrigues, sem detalhar mais pormenores sobre a escolha da TVI ou detalhes do acordo.



O acordo entre a Nowo e a Eleven Sports prevê o lançamento de um canal específico para a transmissão dos jogos a 15 de Agosto, de acesso pago. Questionado sobre o ponto de situação das negociações com as restantes operadoras para assegurar a transmissão deste canal nas suas plataformas, o responsável comentou que "estão em conversações há mais de um mês. Houve algumas questões que elas colocaram e às quais estamos a responder".



Jorge Rodrigues sublinhou ainda que o desfecho das negociações não depende "apenas da Nowo". E apesar de admitir que estão "numa corrida contra o tempo", está confiante que vai chegar a um consenso com a Meo, a Nos e a Vodafone Portugal em breve.



Tal como a Nowo, a TVI também não divulgou os valores do investimento no regresso da Liga dos Campeões ao canal de Queluz. Bruno Santos, director geral de Antena e Programas da TVI comentou apenas que se trata de valores razoáveis.

"Não entrámos em nenhuma loucura como outros operadores", acrescentou. Recorde-se que em 2014 o investimento da RTP no valor de cerca de 15 milhões de euros na Liga dos Campeões por três anos causou alguma controvérsia. Além disso, há dois anos a Nos e a Meo também iniciaram uma guerra pelos direitos televisivos do futebol português, que acabou com a assinatura de contratos milionários com os clubes.



Bruno Santos adiantou ainda que o acordo permite a transmissão de mais jogos caso as equipas portuguesas cheguem a uma fase avançada da competição. Para já, apenas o FC Porto tem lugar garantido na fase de grupos. O Benfica terá de ultrapassar o playoff para garantir entrada na competição máxima de clubes.