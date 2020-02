TVI vai transmitir 22 jogos do Euro 2020

A estação de televisão vai transmitir 22 jogos do europeu de futebol, incluindo os da seleção portuguesa. A prova vai-se realizar por vários países no continente, durante o verão.

A estação de televisão TVI anunciou um acordo com a Sport TV para garantir os direitos de transmissão televisivos do Euro 2020, competição de futebol de seleções, que se vai realizar entre junho e julho deste ano.

"Este acordo com a TVI salvaguarda de forma inequívoca aquela que foi sempre a primeira prioridade da Sport TV neste processo: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.