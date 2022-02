Twitter com perdas de 221 milhões de dólares em 2021

A empresa da rede social Twitter anunciou na quinta-feira que perdeu 221 milhões de dólares (194 milhões de euros) em 2021, uma melhoria significativa face às perdas do ano precedente, que foram cinco vezes maiores.Em 2021, a empresa de San Francisco, na Califórnia, faturou 5,077 mil milhões de dólares, mais 37% que em 2020, oriundos fundamentalmente da publicidade em linha. Com efeito, 90% destas receitas vêm da venda de espaços publicitários na rede social e 10% da venda de dados a terceiros.A empresa dirigida por Parag Agrawal tem 217 milhões de utilizadores diários ativos, mais do que os 192 milhões que contava em 2020. Daquele total, 38 milhões estão nos EUA. Para o ano em curso, a empresa prevê aumentar a faturação entre 20% e 25%.O ano passado foi também aquele em que se verificou uma grande reestruturação interna, com a saída de Jack Dorsey do cargo de administrador-delegado da empresa que fundou em 2006, para "libertar" a organização da influência dos fundadores, depois de anos de tensão com os investidores e questões sobre a liberdade de expressão na plataforma."Depois de quase 16 anos com cargos na nossa empresa (..) desde cofundador até CEO (administrador-delegado), presidente, presidente-executivo, ... decidi que era hora de sair", escreveu o empresário, de 45 anos, em finais de novembro, em texto que apanhou o setor de surpresa.Para o substituir, os diretores escolheram por unanimidade o chefe tecnológico da empresa nos últimos três anos, Parag Agrawal. Indiano, com 37 anos, Agrawal chegou à Twitter em 2011, quando a empresa tinha mil empregados. Antes, trabalhou na Microsoft, Yahoo e AT&T.