Twitter perde um milhão de utilizadores e antecipa mais descidas

A rede social liderada por Jack Dorsey apresentou lucros, pelo terceiro trimestre, superou as estimativas de receitas, mas perdeu utilizadores face aos primeiros três meses do ano.

A rede social dos 140 caracteres fechou o segundo trimestre deste ano com receitas acima do esperado e um resultado líquido positivo, que compara com prejuízos de mais de 100 milhões de dólares no período homólogo. No entanto, o Twitter perdeu utilizadores e antecipa que o número vá registar maiores descidas.





Entre Abril e Junho deste ano, o Twitter viu as suas receitas aumentarem 24% para 710,5 milhões de dólares, um valor acima do esperado pelos analistas que antecipavam um total de 697,3 milhões de dólares. Os lucros totalizaram 100,1 milhões de dólares, ou 13 cêntimos por acção, o que compara com perdas de 116,5 milhões, ou 16 cêntimos por acção, no mesmo período do ano passado.