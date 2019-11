Twitter pode alterar “retweets” e “mentions” no próximo ano

"Teremos ainda mais para partilhar se decidirmos avançar com qualquer uma destas alterações", adiantou um porta-voz da rede social, em resposta ao "tweet" partilhado por Dantley Davis, onde referiu que "estava excitado para explorar as ideias".





Features that I’m looking forward to in 2020.



- Remove me from this conversation

- Don’t allow RT of this tweet

- Don’t allow people to @mention me without my permission

- Remove this @mention from this conversation

- Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends