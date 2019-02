Uber disponibiliza 750 bicicletas elétricas em Lisboa

A Uber escolheu Lisboa para entrar no mercado de bicicletas elétricas na Europa. "A Uber anuncia hoje o lançamento das bicicletas elétricas JUMP - com sistema dockless - em Lisboa disponíveis 24 horas por dia", revela a empresa em comunicado.

"A capital portuguesa é a primeira cidade europeia a receber o produto totalmente disponível com 750 bicicletas e oferecendo 90% de cobertura do município", adianta a mesma fonte.

A Uber explica que as bicicletas Jump são elétricas e contam com o sistema "dockless", o que significa que "o utilizador pode viajar pelo município lisboeta e estacionar a bicicleta no final de cada viagem nas zonas autorizadas para estacionamento de bicicletas disponíveis na cidade."

"A Uber está a celebrar este lançamento das suas e-bikes em Lisboa com a oferta de 10 dias de viagens gratuitas para a experiência deste produto (2 viagens no máximo, até 20 minutos) e distribuirá capacetes gratuitos para promover a segurança entre os utilizadores", acrescenta a mesma fonte.