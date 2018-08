Uber Eats no Porto já vai até à Estrada da Circunvalação

A aplicação de entrega de comida ao domicílio da Uber, que já serve nove concelhos em Portugal, expandiu a sua cobertura na cidade do Porto, onde chegou a 9 de Maio passado e começou por operar da Foz até às Antas e da Ribeira até Arca de Água.

A partir desta terça-feira, 14 de Agosto, o serviço Uber Eats passa a estar também disponível em zonas como Aldoar, parque da Cidade, Ramalde e Paranhos, expandindo assim a sua cobertura geográfica até à Estrada da Circunvalação.

Em comunicado, a Uber garante que a sua aplicação de entrega de comida ao domicílio na Invicta tem para oferecer uma lista de "mais de 125 restaurantes", referindo a parceria, por exemplo, com o Gazela, o Venham Mais Cinco, o Café Velasquez e o Diplomata.

"A nova selecção de restaurantes inclui opções como Cufra Grill, O Forno do Leitão do Zé, Crumbs, Ze Picolé e Tasquinha do Caco, assim como a parceria exclusiva com o Mcdonald’s", destaca a Uber Eats, a aplicação móvel gerida pela Uber, a mesma empresa que faz o transporte privado de passageiros em várias cidades portuguesas.