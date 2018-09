Uber em conversações para comprar empresa de transporte do Dubai

A multinacional norte-americana Uber está em conversações para a aquisição da Careem, uma empresa de transportes sediada no Dubai, segundo revelam fontes conhecedoras do processo negocial em curso.





De acordo com as mesmas fontes, um eventual acordo avaliará a Careem entre 2 e 2,5 mil milhões de dólares. No entanto, as negociações poderão ainda fracassar, não havendo uma decisão final já tomada.