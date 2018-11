Uber multada em mais de um milhão de euros por falhas na protecção de dados

A Uber recebeu esta terça-feira uma multa de 385.000 libras (cerca de 434 mil euros) em Londres, depois de ter sofrido um ciberataque que comprometeu os dados de milhões de clientes e dezenas de milhares de condutores em 2016. Paralelamente, as autoridades holandesas também avançaram com uma multa sobre esta tecnológica, precisamente pelos mesmos motivos, no valor de 600 mil euros.





"Isto não foi uma falha séria de segurança de dados da parte da Uber, mas sim uma total desconsideração pelos clientes e condutores que viram as suas informações expostas", declarou Steve Eckersley, director de investigações do gabinete de informação que apoia o departamento de cultura e tecnologia do Governo. O responsável acusa a falta de comunicação e apoio por parte da empresa aos lesados, que, na sua opinião, os deixou "vulneráveis".



Já a Uber, num comunicado enviado às redacções, diz-se "satisfeita" por encerrar agora o capítulo do incidente.





No ataque informático, ficaram expostos os e-mails e números de telefone de 2,7 milhões de clientes do Reino Unido e 82 mil condutores. A empresa não informou os clientes sobre o sucedido durante um ano e optou por pagar 100 mil dólares aos piratas informáticos para destruírem os dados roubados. Na Holanda foram afectadas 174 mil pessoas e o regulador justificou a multa com a falha em informá-las do sucedido no período de 72 horas após o incidente.



A falha ocorreu antes da regulação para a protecção de dados ter sido introduzida. Se os mesmos problemas ocorressem actualmente, o regulador britânico poderia aplicar multas até 17 milhões de libras, o equivalente a 4% das receitas globais da empresa.