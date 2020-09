Uber pondera compra da rival criada pela BMW-Daimler

A Uber Technologies está a ponderar comprar a Free Now, plataforma de mobilidade resultante de uma joint-venture entre a BMW e a Daimler, avançou a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

A concretizar-se, o negócio poderá impulsionar a quota de mercado da Uber na Europa e América Latina.

A Uber manifestou interesse numa potencial aquisição da Free Now depois de os esforços desta empresa conjunta da BMW e da Daimler no sentido de atrair mais investidores terem perdido tração com o surgimento da pandemia de covid-19, referem as mesmas fontes.

Um potencial negócio poderá complicar-se pelo mercado desafiante com que se deparam as empresas de transporte individual de pessoas, o que poderá dificultar o consenso quanto a um preço, diz a Bloomberg citando uma das fontes.

A BMW e a Daimler fundiram as suas unidades de mobilidade no ano passado e agruparam-nas numa joint-venture chamada Your Now, que inclui cinco unidades de negócio – incluindo a Free Now, com serviços de estacionamento, partilha de automóveis e carregamento de veículos elétricos.