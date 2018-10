Uber quer frota em Londres totalmente eléctrica em 2025

A Uber pretende que todos os veículos disponíveis na sua app em Londres sejam 100% eléctricos em 2025. A empresa vai começar a cobrar uma taxa de "ar limpo" em todas as viagens a partir do início do próximo ano.

A Uber pretende que todos os veículos disponíveis na sua app em Londres sejam 100% eléctricos em 2025, anunciou esta terça-feira, em conferência de imprensa na capital britânica, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi (na foto).





Dara Khosrowshahi, que desistiu de marcar presença numa conferência na Arábia Saudita após o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi, indicou que a Uber irá aguardar pelos esclarecimentos relativos à morte do jornalista antes de decidir como irá encarar o investimento com origem saudita no futuro IPO da empresa.

O responsável revelou ainda que a plataforma de transporte de passageiros irá passar a cobrar uma taxa de "ar limpo" em cada viagem a partir do início do próximo ano.A Uber tenta apaziguar os reguladores em mercados-chave, como Londres, nomeadamente com iniciativas ligadas à adopção de veículos "amigos do ambiente", refere a Reuters.