Uber recupera licença em Londres

A Uber interpôs um recurso na Justiça britânica para recuperar a sua licença de funcionamento em Londres, refere o The New York Times. Para tal, concordou em ser alvo de uma estreita supervisão do governo.

Trata-se de uma vitória importante para o novo presidente executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, depois de a empresa que gere a plataforma online de reserva de transporte ter interposto no passado dia 13 de Outubro um recurso em tribunal para reverter a decisão da autoridade dos transportes de Londres, a TfL, de não renovar a sua licença para operar na cidade, que constitui o mais importante mercado da Uber na Europa.