UBS quer sugerir produtos financeiros "a la" Netflix

O banco suíço UBS está a tentar utilizar algoritmos para oferecer as recomendações mais adequadas aos seus clientes, na hora de compor a respectiva carteira de investimentos. Este é um programa ainda em desenvolvimento, mas a ideia já tem um paralelo bem conhecido do público: a plataforma de streaming Netflix, ou mesmo o par do mundo da música, o Spotify, que sugerem novas séries ou músicas consoante o historial de escolhas de cada utilizador.





"O que estamos a tentar fazer é apresentar uma oferta de negociações prováveis e interessantes aos nossos clientes", explica o director de "data science" da instituição, Giuseppe Nuti, em declarações ao Financial Times. Geralmente, os comerciais do banco estão encarregues de identificar as preferências do cliente e apresentar-lhe as alternativas. "Estamos a tentar automatizar isso", resume Nuti.