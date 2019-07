UBS regista segundo trimestre com lucro mais alto em nove anos

O banco suíço UBS registou o melhor segundo trimestre em nove anos, com os lucros a ascenderem aos 1,39 mil milhões de dólares (o equivalente a 1,24 mil milhões de euros).





Este resultado representa um aumento de 22% relativamente ao mesmo período do ano anterior e situa-se 1% acima do obtido no primeiro trimestre deste ano.





"O desempenho que tivemos no segundo trimestre foi forte, mas não nos torna complacentes em relação ao contexto", declarou o CEO da instituição, Sergio Ermotti, numa entrevista à Bloomberg. É claro que se olharmos para a atividade da banca de investimento, a pressão de receitas está lá, e para ficar". Um obstáculo apontado por Ermotti foi o prolongamento da política de estímulos do Banco Central Europeu por um período mais alargado do que o esperado.





As receitas com os juros desceram 15% comparando os segundos trimestres de 2018 e 2019. Neste último, somaram 1,03 mil milhões.





Os resultados operacionais ascenderam aos 7,53 mil milhões, acima do conjunto dos três meses anteriores mas desiludindo face ao período homólogo. As despesas contrabalançam, apresentando também uma redução entre trimestres: baixaram de 5,94 mil milhões no segundo trimestre de 2018 para os 5,77 mil milhões nos três meses terminados em junho.





As divisões de gestão de riqueza e banca de investimento destacaram-se pela negativa. Os lucros antes de impostos da primeira cifraram-se nos 874 milhões de dólares no acumular do primeiro trimestre, sendo comparáveis aos 961 milhões dos três meses homólogos. Já a banca de investimento reportou lucros de 427 milhões, abaixo dos 535 milhões do ano anterior.





O UBS segue com uma subida de 2,16% para os 12,065 francos suíços em bolsa, e já chegou a somar 2,24% para os 12,075 francos suíços, invertendo um ciclo de quatro sessões no vermelho.