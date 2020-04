Um aeroporto apinhado onde agora repousa um exército de aviões da TAP

Mais de 31 milhões de passageiros passaram em 2019 pelo aeroporto de Lisboa. Hoje não circula ninguém. A azáfama dos check-in, a demora nos controlos de fronteira, a lotação das salas de embarque ficaram no passado. O burburinho da miscelânea de idiomas dos turistas que chegavam à capital portuguesa deu lugar ao silêncio dos corredores. E a movimentada pista, onde aterravam e levantavam uns 40 aviões por hora, serve agora de recreio às aves.

Depois de anos a bater recordes, o impacto da covid-19 no setor da aviação ditou quedas no tráfego que só esta quarta-feira, segundo dados do Eurocontrol, eram próximas dos 95% no Humberto Delgado. O ruído dos motores desvaneceu-se. Um exército de aviões da TAP repousa, alinhado, ou não tivesse a companhia passado de 3.000 para apenas cinco voos essenciais por semana.