"Passe menos tempo com os amigos que não vos inspiram. Não percam tempo com pessoas que não vos inspiram a ser melhores". O tempo, acrescenta, "é valioso". Mas uma coisa é certa: os fundadores sabem mais sobre a luta que têm pela frente do que os do lado.



Segundo conselho

Autenticidade e não autoridade. "Vão estar errados a maior parte do tempo, e isso é normal e ok", por isso, Alexis Ohanian clama a necessidade de os empreendedores serem autênticos. Espera-se dos empreendedores transparência e autenticidade. "Ninguém quer saber de vocês e não têm orçamentos astronómicos para promoção", por isso, "têm de ser autênticos e verdadeiros".



Terceiro conselho

Fazer o plano de longo prazo. A lista de afazeres é enorme, e há tanto sempre a acontecer, por isso Alexis Ohanian aconselha: prioritizem a agenda. "Há infinitas coisas que podem estar a fazer, mas é importante prioritizar o plano", e pensar semanalmente nele, fazendo o "check out" regularmente. Há muitas distracções, por isso, "não se distraiam".



Quarto conselho

Assumindo que é aquele que mais tem de se recordar, Alexis Ohanian pede que os empreendedores se foquem. Sejam obcecados com o essencial e não se distraiam com o acessório. Tantos recursos que perdeu, lembra.



Quinto conselho

Saúde em vez de agitação (em inglês health not hustle). Não estar sempre a trabalhar é importante, e terem com quem falar. A saúde é essencial. Alexis Ohanian assume que pensou nela já aos 34 anos, e só quando o filho vinha a caminho. "Tragam pessoas para a vossa vida que se preocupam com vocês. Tragam pessoas para vos ajudar, para serem melhores fundadores e poder salvar a vossa saúde, não só mental, mas também física".



Sexto conselho

Valores acima da amizade. Boa parte das vezes os amigos são os primeiros parceiros e sócios, mas os valores é que têm de se sobrepôr. A partilha de valores. "Se não, não serve".



Sétimo conselho

"Cyborgs não robôs". Os robôs fazem tarefas rotineiras, os cyborgs fazem as não rotineiras. E é aí que os humanos têm de estar. Utilizar as tecnologias para ser mais rápido e melhor em tarefas não rotineiras. As outras podem ser robôs a fazê-las. "Os robôs é para o que não queremos fazer", simplifica, dizendo que no entanto tem ainda de ser resolvido o que fazer com as pessoas que deixam de ter essas tarefas rotineiras. "Temos um grande desafio e oportunidade".



Oitavo conselho

Sejam resilientes. "Adoro mascotes", e é por isso que a mascote da Initialize Capital é um texugo. Vão ouvir imensas vezes dizerem-vos não, explica Alexis Ohanian. Ele próprio ouviu a Yahoo dizer-lhe não, numa entrevista em que quando disse os números da Reddit, os responsáveis da Yahoo riram-se e clamaram ser um erro de arredondamento. "Pus a frase na parede". Serviu de combustível e motivação. "Vão ouvir 'não' a vida inteira como empreendedores".



E assim ficaram os conselhos, com a despedida a ser feita com um pedido. "Criem a vossa Reddit, pensem no que vos disse e atribuam-me o crédito".

Alexis Ohanian, co-fundador da Reddit e da Initialized Capital (fundo de capital de risco que tem 240 milhões sob gestão e cujo portefólio vale 20 mil milhões de dólares em bolsa), esteve há dois anos em Lisboa. Voltou agora, novamente, para participar no Web Summit e perceber que em Lisboa "muito mudou"."O que eu gostaria que a capital de risco me tivesse dito" era o tema sugestão da sua intervenção. E foi, precisamente, o que deu. Um conjunto de conselhos a quem está a começar um negócio, tal como ele começou há 13 anos.Procurar pares e não mentores. É nos pares que encontrará ajuda para resolver os problemas, pares que estejam ao mesmo nível ou, melhor, um pouco acima. "Já resolveram os seus problemas e há pouco tempo". Por isso, o conselho de par "é preciso".