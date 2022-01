Um quarto das empresas pretende aumentar o número de trabalhadores

A maioria das empresas prevê manter o número de funcionários, mas são cada vez mais as que admitem, já no primeiro trimestre, reforçar o contingente de recursos humanos, revela um estudo da CIP em parceria com o ISCTE.

Um quarto das empresas pretende aumentar o número de trabalhadores









