Um único lugar de estacionamento vendido por 650 mil euros em Hong Kong

O mercado de lugares de estacionamento está mais quente do que nunca, e um único lugar num projecto de luxo no distrito Ho Man Tin de Kowloon foi vendido pelo preço recorde de 6 milhões de dólares de Hong Kong (650.000 euros).

"É uma loucura", afirmou Darrin Woo, um coleccionador de carros clássicos que mandou a sua limusine Mercedes-Benz 600 Pullman de 1968 e um Fiat Abarth vermelho vivo de 1957 para a Califórnia com o objectivo de economizar na garagem. "Comprar um lugar? De modo algum. Dá para comprar cinco carros com esse dinheiro."

O preço médio de um lugar de estacionamento ronda actualmente os 2,25 milhões de dólares de Hong Kong, seis vezes mais do que em 2006. O mercado imobiliário da cidade, que é o menos acessível do mundo, parece calmo em comparação: os preços das casas aumentaram apenas 3,4 vezes no mesmo período. No primeiro semestre deste ano, cerca de 10,3 mil milhões de dólares de Hong Kong em lugares estacionamento mudaram de dono, em comparação com 6,58 mil milhões de dólares de Hong Kong no mesmo período do ano passado, segundo a Midland Realty Services.

Problemas

Parte da culpa é dos construtores imobiliários de Hong Kong. Estes ganham mais dinheiro a construir apartamentos do que garagens, por isso a proporção entre o número de lugares de estacionamento e o número de unidades habitacionais diminuiu, afirmou Denis Ma, director da empresa de consultoria Jones Lang LaSalle.

O número de vagas de estacionamento cresceu apenas 9,5% entre 2006 e 2016, para 743.000, mas a população de carros particulares disparou 49%, para 536.025, segundo o relatório do Departamento de Transportes da cidade.

Os moradores de Hong Kong conhecem bem os preços exorbitantes. A cidade ganhou a duvidosa distinção de ser o mercado imobiliário menos acessível do mundo durante oito anos consecutivos. Os seus moradores são famosos por fazer investimentos incomuns, como licenças para gerir táxis ou carrinhos de golfe que podem chegar a custar 255.000 dólares.

Impostos

Os especuladores estão a agravar a escassez. Os estacionamentos tornaram-se uma alternativa atraente aos imóveis nos últimos anos, especialmente depois de o governo ter criado mais impostos e estabelecido tectos mais rigorosos de até 50% para as hipotecas com o objectivo de conter os preços das casas.

Um lugar de estacionamento que custa 2,25 milhões de dólares de Hong Kong tem um imposto de selo de 3%, mas os impostos sobre a aquisição de um imóvel residencial podem chegar a 30%. Também existe um imposto adicional de 15% pela revenda de um imóvel até um ano depois da compra, de que os lugares de estacionamento são isentos.

"Os lugares de estacionamento oferecem uma oportunidade de investimento no curto prazo que os imóveis residenciais não proporcionam", salientou Patrick Wong, analista imobiliário da Bloomberg Intelligence em Hong Kong. "O rendimento não é muito alto, mas, quando se fala em valorização do capital, quem presta atenção ao rendimento?"



