Unicaja e Liberbank em negociações para fusão. Acções disparam mais de 12%

O espanhol Unicaja e o seu concorrente Liberbank estão em negociações para uma possível fusão, confirmaram as duas instituições financeiras em comunicados ao regulador, depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal espanhol Expansión.





Ambos os bancos informam estar a "analisar eventuais oportunidades", não tendo sido tomada, até ao momento, qualquer decisão.





"Perante as notícias publicadas em alguns meios de comunicação, o Liberbank, no âmbito do estudo habitual de possíveis operações estratégicas, confirma contactos com o Unicaja, com o conhecimento do conselho de administração, para analisar eventuais oportunidades entre ambas as entidades", anuncia o Liberbank, no comunicado enviado à CNMV, acrescentando que, dado o seu carácter preliminar, não foi submetida nenhuma proposta concreta aos órgãos de governo da instituição.