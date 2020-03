Unilever atinge equilíbrio entre géneros nos cargos de gestão a nível global

A Unilever atingiu o equilíbrio entre géneros em cargos de gestão a nível global, com um ano de antecedência em relação à meta que tinha definido, anunciou a empresa com sede na Holanda.

"Com a maior taxa de representação feminina de sempre em posições de gestão, a força de trabalho da Unilever está a diminuir a diferença entre géneros, com 50% de mulheres em posições de gestão a nível global, em comparação com os 38% registados em 2010; e 45% de mulheres na administração não-executiva", sublinhou em comunicado.

Em Portugal tem 50,4% de mulheres em cargos de gestão, acrescenta a empresa que produz e comercializa bens de grande consumo, na área alimentar, cuidado da casa e produtos de beleza e higiene pessoal.

A Unilever tem progredido principalmente em departamentos onde as mulheres têm sido historicamente sub-representadas: "o departamento financeiro tem já 50% de mulheres em cargos de gestão a nível global, e no UniOps, o departamento de operações e desenvolvimento tecnológico da Unilever, esse número situa-se agora nos 47%. O maior salto foi registado na produção e distribuição, que alcançou os 40% de representação feminina em cargos de gestão".

O marco histórico da Unilever no equilíbrio entre géneros ocorre no seguimento de um compromisso contínuo de fomentar a igualdade de género no local de trabalho. Uma equipa dedicada de diversidade e inclusão implementou diversas iniciativas, entre elas um Conselho de Diversidade Global e uma rede de quase 100 "Campeões da Diversidade e Inclusão", que definiram o padrão para que uma comunidade possa promover uma cultura inclusiva em todos os mercados, explica a empresa.

Estão também a ser utilizadas ferramentas para fomentar a equidade entre géneros no recrutamento, que incluem o planeamento de requisitos de igualdade de género para entrevistas de emprego, metas robustas de Diversidade e Inclusão, e o Rácio de Nomeação por Género – um cálculo que regista o histórico de nomeações femininas por parte dos líderes seniores.

A Unilever está também a fomentar a iniciativa Unstereotype Alliance, organizada pela ONU Mulheres, cuja missão é eliminar os estereótipos negativos no local de trabalho e em todo o setor da publicidade.