Uniplaces: Metade dos senhorios sobe as rendas todos os anos

Cerca de metade dos proprietários (53%) que utilizam a plataforma Uniplaces para alugar as suas casas a estudantes actualizam o valor das rendas todos os anos, e mais de 7 em cada dez (76%) admite que nunca teve de baixar o preço para encontrar inquilinos.





Estas são algumas das conclusões de um inquérito realizado em Março pela plataforma de alojamento online, com o objectivo de analisar as preferências dos senhorios relativamente ao processo de arrendamento.





"Os resultados deste inquérito mostram que efectivamente o arrendamento de médio prazo é algo que se tem revelado como um investimento rentável para proprietários com habitações nas principais cidades do país, sendo que mais de metade destes inquiridos são proprietários recentes, que arrendam as suas propriedades há dois anos ou menos", afirma Inês Amaral, gestora de marketing da Uniplaces em Portugal.





No que respeita ao número de propriedades, 65% dos inquiridos afirmam ter apenas uma casa em arrendamento, e apenas 7% revelam ter cinco ou mais habitações disponíveis para arrendar.





O estudo mostra também que mais de metade dos inquiridos (59%) estão a arrendar há dois anos ou menos, e apenas 10% indicaram arrendar as suas propriedades há mais de cinco anos.





A Uniplaces também questionou os proprietários se já tinham investido num imóvel apenas para arrendamento: 41% dos inquiridos revelam que compraram a propriedade para si mas acabaram por arrendá-la e 34% afirmam ter comprado a casa com o objectivo de a arrendar, por considerarem que se trata de um investimento rentável.