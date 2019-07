Nesse sentido, a associação presidida por Henrique Sánchez defende que "urge questionar todos os envolvidos: EDP Distribuição, entidades de aprovação e certificação, operadores dos postos comercializadores de energia, o gestor da rede (MOBI.e), o gestor tecnológico (CEiiA) e a tutela do setor".



A UVE considera que a situação da rede é "insustentável" e deixa várias questões, nomeadamente sobre a inoperacionalidade de muitos postos de carregamento normal (PCN), o atraso na concessão da rede de PCN, a instalação de postos de carregamento rápido (PCR) mas que ainda não estão a funcionar.



Também a impossibilidade de pagamento de carregamentos na rede PCR através de uma "app" ou de cartão bancário é contestada pela associação, que também critica a falta de transparência na informação ao utente quando efetua um carregamento.



Por último, a instabilidade da rede de carregamentos, "com relatos frequentes de vários utilizadores de que não conseguem carregar" é outra matéria referida no documento da UVE.



A UVE indica que enviou este manifesto às entidades responsáveis pela instalação e manutenção da rede, bem como à tutela e à comunicação social.

A associação de Utentes de Veículos Elétricos - UVE divulgou esta quinta-feira um manifesto em que tece duras críticas à atual situação da rede de postos de carregamentos.A UVE considera que "o crescimento exponencial das vendas [de automóveis elétricos] tem imposto um ritmo de crescimento que a rede pública até à data, não conseguiu acompanhar tanto em termos de quantidade de postos como de qualidade de serviço".