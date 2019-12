Valor de mercado da Tesla já supera em quase 50% o da General Motors

A Tesla atingiu máximos históricos que elevaram o seu valor de mercado para os 77 mil milhões de dólares (69,45 mil milhões de euros) – cerca de 49% acima do valor registado pela General Motors.





A Tesla está a subir há cinco sessões consecutivas, tendo na última avançado 1,49% para os 425,45 dólares, um máximo histórico que equivale à avaliação de 77 mil milhões de dólares, o que mereceu o comentário do CEO, Elon Musk, no Twitter. Desde o início do ano, a empresa conta uma valorização de 27,78%, com destaque para os últimos três meses, nos quais subiu 75%. Já a General Motors regista um saldo anual negativo de 3%.





No que toca ao volume de produção, a General Motors é atualmente a quarta maior fabricante a nível mundial, atrás da Mercedes, Volkswagen e Toyota, e contou receitas de 36 mil milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, na ordem do obtido no período homólogo. Já a Tesla atingiu proveitos de 6,3 mil milhões de dólares, 8% abaixo do registo do ano anterior.