Vanguard inicia construção de torre de 90 milhões em Lisboa

A Vanguard Properties deu início à construção da torre Infinity, situada em Campolide, em Lisboa. O empreendimento representa um investimento superior a 90 milhões de euros, indica esta segunda-feira, em comunicado, a promotora do milionário franco-suíço Claude Berda.



O projeto, cuja obra foi adjudicada à Mota-Engil, contempla uma torre com 26 pisos acima do solo com 195 apartamentos com tipologias entre T0 e T6 duplex. O edifício terá ainda 329 lugares de estacionamento e as obras deverão prolongar-se por 28 meses.

O projeto, da autoria da equipa de projetistas da Saraiva + Associados, abrange uma área de construção de 50 mil metros quadrados (m2). Os preços de lançamento dos apartamentos oscilam entre os 4.200 euros por metro quadrado e os 9.200 euros/m2.

O condomínio terá ainda uma piscina exterior situada no 24.º piso, duas piscinas interiores, um ginásio, spa, salas de reuniões e um campo de padel.

Este é o segundo projeto da Vanguard Properties cuja construção foi anunciada este ano, após a 16 de janeiro a promotora ter indicado que as obras para um condomínio de luxo no Algarve, num investimento de 85 milhões de euros, tinham sido iniciadas em dezembro.



A Vanguard encontra-se atualmente a desenvolver diversos empreendimentos quer residenciais quer turísticos, com destaque para o projeto de desenvolvimento de dois ativos turísticos na Herdade da Comporta, em parceria com a Amorim Luxury, de Paula Amorim, que pressupõe um investimento de cerca de mil milhões de euros ao longo de 10 a 15 anos. O consórcio fechou em outubro a compra dos ativos imobiliários do Fundo da Herdade da Comporta à Gesfimo por 157,5 milhões de euros.