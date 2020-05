"A receita de bilheteira é apenas um quarto, a dos patrocinadores também poderá ser apenas de um quarto... é uma perda de receitas muito significativa", disse.



Ainda assim, o maior problema para os clubes portugueses, em particular Benfica, FC Porto e Sporting, será o mercado de transferências, prevê Varandas. "As receitas das transferências valem cerca de 50% do total e não tenho qualquer dúvida que vai demorar uns bons anos aos clubes grandes [europeus] a voltarem a ter a capacidade financeira que tinham antes da covid-19", argumenta.



"Esta crise afetou muito a indústria do futebol europeu e, dentro dos países europeus, Portugal é provavelmente o mais afetado", sublinha. "Somos um campeonato exportador e ninguém sabe como vai ser o valor de mercado dos jogadores", acrescenta o presidente do clube de Alvalade.



Para já, adianta, no caso do Sporting "mais do que nunca", o clube "vai ter de viver da formação".



Esta quarta-feira, um relatório da consultora KPMG estimava uma perda de 186 milhões de euros no valor de mercado dos plantéis da Liga Nos num cenário em que a presente temporada ainda é concluída. Para o conjunto das 10 Ligas analisadas no relatório, a perda no cenário de conclusão da época cifrava-se em 6.617 milhões de euros. Já na hipótese de as competições serem dadas como terminadas, o que já aconteceu na Ligue 1 francesa e na Liga holandesa, por exemplo, a perda de valor no total das 10 Ligas seria de quase 10 mil milhões de euros.



