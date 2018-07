Vectone Mobile deixa de ter actividade em Portugal

A Vectone Mobile vai deixar de ter actividade em Portugal, informou a Anacom, num comunicado.



E a cessação da actividade ocorre já esta quarta-feira, 4 de Julho, pelo que a Anacom "está a avisar os clientes da empresa de que têm um prazo de três meses para pedir a portabilidade dos números de telefone", por forma a manterem os números noutro operador.



A Anacom alerta ainda os restantes operadores que as chamadas que tenham como destino números da Vectone devem continuar a assegurar o encaminhamento das ligações.



Continuar a ler O regulador, liderado por João Cadete de Matos (na foto), acrescenta ainda que "serão desenvolvidas todas as diligências necessárias à operacionalização deste processo, bem como à recuperação dos números atribuídos à Vectone".

A Vectone tem cerca de cinco mil clientes de serviço móvel. E de acordo com o site do operador, ainda disponível, a Vectone Mobile é uma marca do grupo Mundio Mobile que se assume como "a primeira operadora MVNO [móvel virtual, ou seja, sem rede própria] da Europa, com sede em Londres". Diz ter 15 anos de existência, fornecendo serviços para clientes no Reino Unido, França, Holanda, Áustria, Bélgica, Portugal e República Checa.