Velhotes lança petição para criar o emoji do vinho do Porto

Ganhou forma de linguagem os símbolos que trocamos através dos telemóveis, que representam objetos, atos e sentimentos, e aos quais chamamos emojis. E existem emojis para quase tudo.

"Porque hoje é muito mais fácil enviar um emoji do que escrever uma palavra em qualquer conversa", a marca Velhotes lançou uma petição para criar o emoji do vinho do Porto.

Afinal, "poucas formas de reconhecimento são mais universais do que aquelas que nos chegam através dos nossos smartphones, especialmente a representação de um símbolo em forma de emoji", lembra, em comunicado, a marca do grupo Sogevinus, que é detido pelo espanhol Abanca.

Assim, a marca de vinho do Porto que mais garrafas vende - supera 3,5 milhões por ano - propõe uma solução para brindar com um Porto de Honra através do seu teclado de emojis, desafiando os seus apreciadores a visitar e assinar a petição, lembrando que são necessárias mais de mil assinaturas para tornar este emoji num símbolo internacional.