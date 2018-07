Venda da Comporta de novo adiada

A assembleia-geral de participantes destinada a vender dois activos turísticos da Comporta, soube o Negócios. Uma nova assembleia ficou marcada para dia 20 de Setembro, tendo sido definido que até essa data serão apresentadas propostas vinculativas. Até ao momento desconhece-se a razão para este adiamento, embora uma fonte contactada tenha adiantado que este novo protelamento se destina a que as três propostas entregues sejam anlaisadas de forma transparente.

A assembleia-geral desta sexta-feira foi agendada inicialmente para "considerando a situação financeira do Herdade da Comporta - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado", deliberar sobre a proposta de aquisição dos principais activos. A Gesfimo, sociedade gestora, tinha pré-seleccionado em Maio o consórcio entre a Oakvest, Portugália e Sabina Estates para negociações exclusivas, tendo-se inclusive iniciado um processo de auditoria aprofundada, o chamado "due dilligence".

Contudo, o Novo Banco, segundo maior participante (a massa insolvente da Rioforte é a maioritária com 59%), pediu, "considerando a importância que reveste para os participantes a alienação dos activos do fundo, deliberar sobre todas as restantes propostas de aquisição dos activos do Fundo que tenham sido recebidas pela Gesfimo".

Em causa estavam as propostas do francês Louis-Albert de Broglie e do consórcio formado pela Amorim Luxury, de Paula Amorim, e a Vanguard Properties.

A venda é um contra-relógio, tendo em conta que, como noticiado pelo Negócios, há licenças relativas ao terreno em Alcácer do Sal que já caducaram.

A alienação fica adiada, e, além do prazo, as negociações ter-se-ão de seguir: com o Ministério Público, que tem de se pronunciar porque a maioria das unidades de participação (as que estão nas mãos da Rioforte) estão sob arresto judicial; com as câmaras municipais de Alcácer e Grândola; e com o Ministério do Ambiente (os terrenos estão em inicialmente definidas por lei - áreas de desenvolvimento turístico).

(Notícia em actualização)