Venda de automóveis na UE regista melhor outubro desde 2009

Por causa desse efeito, quase todos os países da União Europeia viram as vendas de carros subirem de forma significativa em outubro deste ano, com a exceção do Chipre e do Reino Unido onde as vendas caíram 6,7%.Entre os principais mercados, excluindo o britânico, o destaque vai para a Alemanha onde o número de carros vendidos subiu 12,7%, seguindo-se França com 8,7%, Itália com 6,7% e Espanha com 6,3%.Apesar desta evolução em outubro, o acumulado do ano continua a ser negativo para as vendas do setor automóvel. Os 10 primeiros meses de 2019 registam uma queda de 0,7%, em comparação com o mesmo período do ano passado.O mercado alemão é o único, entre os principais mercados, que sobe (3,4%) no acumulado do ano. Em Espanha, as vendas registam uma queda acumulada de 6,3%. No Reino Unido, a queda acumulada é de 2,9%. Em Itália (-0,8%) e em França (-0,3%), as vendas quase recuperaram o nível registado em 2018.Em Portugal, segundo os dados da ACEA, foram vendidos mais 12,2% automóveis de passageiros em outubro, mas no conjunto do ano regista-se uma queda de 3,5%. Incluindo na conta também os veículos pesados, as vendas de carros em Portugal subiram 7% em outubro e acumulam uma queda de 3,1%, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A maior parte dos carros vendidos na União Europeia continua a ser da Volkswagen (24,4%), seguindo-se a PSA (16,3%) e a Renault (10,6%). Em oitavo lugar surge o grupo FCA (6,1%), que detém a Fiat, que vai fundir-se com a PSA.