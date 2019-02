Venda de carros de passageiros cai na UE mas sobe em Portugal

A venda de automóveis de passageiros na União Europeia caiu em janeiro face a igual período do ano passado, tendo apresentado uma quebra de 4,6% face ao primeiro mês de 2018 para 1,23 milhões de unidades, segundo mostram os dados revelados esta sexta-feira, 15 de fevereiro, pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA).





No entanto, apesar desta quebra, 2019 arrancou com um total de quase 1,2 milhões de veículos registados na União Europeia, o que representa o segundo maior volume de vendas num mês de janeiro desde 2009.





Portugal contrariou o abrandamento verificado na generalidade dos Estados-membros da UE, uma vez que em janeiro deste ano foram vendidos 15.684 automóveis de passageiros, valor que representa um aumento de 8,3% comparativamente com o mesmo mês de 2018.





Lituânia (+49%), Roménia (+18,8%), Hungria (+9,2%), Grécia (+3,7%) e Dinamarca (+7%) foram os outros países onde foi registado um aumento das vendas. Por sua vez, Espanha (-8%) e Itália (-7,5%) apresentaram as quedas mais acentuadas.





Seja como for, a queda nas vendas registada na UE confirma a dificuldade sentida pelo mercado automóvel europeu, desde logo porque janeiro constitui o quinto mês consecutivo de abrandamento no registo de veículos de passageiros.





A incerteza em torno da disputa comercial promovida pelos Estados Unidos e potencial impacto para o mercado automóvel do velho continente continua assim a fazer-se sentir, até porque o presidente americano Donald Trump chegou mesmo a ameaçar reforçar as taxas aduaneiras aplicadas à importações de veículos europeus.





Por outro lado, 2019 está a confirmar as perspetivas de abrandamento económico na Zona Euro, em particular na maior economia europeia. A economia da Alemanha teve uma evolução nula (0%) no último trimestre de 2018, evitando por pouco a entrada em recessão.