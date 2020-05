Venda de carros na UE afunda 76% em abril

A venda de automóveis de passageiros na União Europeia afundou 76,3% em abril, face ao mesmo mês do ano passado, devido aos efeitos da pandemia da covid-19, que paralisou a atividade económica e ditou o encerramento dos stands na maioria dos países.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira,19 de maio, pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA), a queda observada em abril é a maior de que há registo.

"O primeiro mês completo com as restrições da covid-19 resultou na mais forte queda mensal na procura de automóveis desde o início dos registos. Com a maioria dos show rooms fechados em toda a UE, o número de carros novos vendidos caiu de 1.143.046 unidades em abril de 2019 para 270.682 unidades no mês passado", adianta a ACEA.

Todos os 27 membros da UE registaram quebras de dois dígitos em abril, mas Itália e Espanha – os países europeus mais afetados pela pandemia – lideraram as quedas, com descidas de 97,6% e 96,5%, respetivamente.

Olhando para os outros grandes mercados da UE, a procura diminuiu 61,1% na Alemanha e 88,8% em França. Em Portugal, a quebra foi de 87% para um total de 2.749 unidades vendidas.

Assim, entre janeiro e abril deste ano, a venda de carros na União Europeia contraiu 38,5%, em termos homólogos, devido aos resultados dos meses de março e abril. Os novos registos caíram para cerca de metade em três dos quatro maiores mercados da região: Itália (-50,7%), Espanha (-48,9%) e França (-48%) enquanto na Alemanha a procura contraiu 31% nos primeiros quatro meses do ano.