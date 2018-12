Venda de carros na UE cai em Novembro pelo terceiro mês

A venda de automóveis de passageiros na União Europeia caiu, em Novembro, pelo terceiro mês consecutivo, depois da forte subida registada em Agosto, antes da introdução dos novos testes de emissões.



Segundo os dados divulgados esta sexta-feira, 14 de Dezembro, pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA, na sigla inglesa), as vendas de carros desceram 8%, em Novembro, face ao mesmo mês do no anterior.



"A procura caiu 8%, marcando o terceiro mês consecutivo de queda em toda a União Europeia. Antes da introdução do novo teste WLTP em Setembro, os registos de carros aumentaram 31,2% em Agosto, o que levou a uma queda na procura nos meses seguintes", justifica a ACEA, em comunicado.



Em Portugal, as vendas caíram 12,3%, no mês passado, o que representa a 8ª maior descida entre os países do bloco regional.

Considerando o acumulado do ano, as vendas registaram um aumento ligeiro de 0,8%, em comparação com o mesmo período de 2017, impulsionadas sobretudo pela evolução na Europa Central, onde as vendas já sobem 9,6%.



Olhando para os principais mercados da UE, Espanha (+8,0%) e França (+4,7%) registaram um sólido crescimento de Janeiro a Novembro de 2018, enquanto em Itália (-3,5%) e no Reino Unido (-6,9%) o registo é negativo.