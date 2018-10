Venda de carteira de crédito da CGD atira rácio de malparado para menos de 10%

Miguel Baltazar/Negócios

A Caixa Geral de Depósitos concluiu este mês a venda de uma carteira de crédito malparado avaliada em 850 milhões de euros. Uma operação que permitiu ao banco estatal liderado por Paulo Macedo reduzir o rácio de NPL para um valor abaixo dos 10%.

Na apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre, a CGD salienta a "melhoria da qualidade dos activos, com redução do rácio NPL para 9,6% (considerando a venda de carteira de NPL já concluída em Outubro de 2018)". Já excluindo esta venda, o rácio de NPL fixou-se nos 10,5% no final do período em análise.





"Temos hoje um compromisso de continuar a reduzir este rácio de forma sustentada para convergir com a média europeia em 2020", afirmou o administrador José Brito durante a conferência de imprensa.

Quanto ao montante destes créditos em incumprimento, o banco estatal apresentou uma redução de 1,3 mil milhões de euros, "dada a evolução positiva sentida nas componentes de curas, write-offs e recuperações", de acordo com as contas trimestrais da CGD, que salienta a "evolução favorável" deste indicador.

Foi no relatório e contas do primeiro semestre que a CGD revelou que estaria a vender uma carteira de malparado. "O Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos informa também que está a ultimar a negociação de um contrato de venda de créditos do segmento ‘corporate’", referiu à data o banco, esclarecendo que em causa estavam cerca de 850 milhões de euros em activos tóxicos.

Esta venda faz parte dos esforços do banco estatal que, em conjunto com outras instituições financeiras nacionais, tem vindo a reduzir o peso do malparado no balanço. Uma redução que vai continuar, com Paulo Macedo a definir como objectivo um rácio de NPL abaixo dos 7%.