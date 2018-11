Venda de malparado em Portugal deve atingir os 3,5 mil milhões este ano

O estudo prevê que o mercado ibérico esteja activo nesta área no próximo ano e que a banca nacional beneficie do facto deste negócio em Espanha já ser maduro. "Atendendo ao facto de Espanha ser um mercado mais maduro que Portugal neste campo, fazendo com que por um lado as rentabilidades devolvidas aos investidores sejam hoje mais moderadas e que, por outro lado, a concorrência pelos melhores activos também seja mais forte; é expectável que um número crescente de players especializados comece a desviar as suas atenções para o nosso país, impulsionando fortemente a venda deste tipo de carteiras até ao final do próximo ano", explica Nelson Rêgo, CEO da Prime Yield.De acordo com a consultora, Espanha tem um stock de NPLs de 731 mil milhões de euros, mas o seu peso é significativamente mais baixo: 4,2%, o que está próximo da média europeia de 3,6%.Para Nelson Rêgo a maturidade do mercado espanhol é uma oportunidade para o mercado nacional: "Portugal tem vindo a emergir no mapa Europeu de forma mais lenta, mas está agora preparado para descolar em força", diz, antecipando uma aceleração "no ritmo das vendas quer do volume dos portefólios transaccionados".

O malparado (NPL, na sigla inglesa) diz respeito a créditos que estão vencidos há mais de 90 dias, mas inclui também os empréstimos onde há indícios de incumprimento futuro.



A Prime Yield é uma consultora presente em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique que presta serviços de consultadoria e avaliação de activos.