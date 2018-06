Em termos de modelo, os preferidos foram o Renault Zoe (485 unidades, +131%), o Nissan Leaf (230; +81,1%), o Citroen C-Zero (153), Smart Fortwo (107) e o BMW seriei3 (73).



Em Maio, a Associação Europeia de Fabricantes Automóveis (ACEA) assinalava que a escolha por energias alternativas na União Europeia tinha aumentado no primeiro trimestre 26,9%, com o registo de carros com baterias eléctricas a crescer 34,3% e de híbridos 'plug-in' a avançar 60,2%.



Nos 28 Estados-membros foram vendidos quase 140 mil carros híbridos eléctricos, numa subida de 25,7%.



Na comparação com 2017, a Alemanha liderou os aumentos de veículos movidos a energia alternativa (+73,4%), seguindo-se Espanha (+53,4%) e França (+15,3%).



Nestes três meses, em Portugal foram vendidos 726 carros eléctricos (+96,7%), 794 híbridos 'plug-in' (+104,1%) e 1.664 híbridos (+64,3%). O total de carros movidos a energias menos poluentes foi de 3.777 (+75,2%).



Com motores movidos a gasóleo foram vendidos em Portugal, entre Janeiro e Março, 34.138 veículos (-9,1%), enquanto os registos a gasolina mostram 25.314 unidades, numa subida de 25,6%.



O Governo manteve para 2018 o incentivo de 2.250 euros na compra de carros 100% eléctricos, enquanto para quem compra veículos de duas rodas irá receber 20% do valor de compra, até ao máximo de 400 euros. A dotação global é de 2,65 milhões de euros.



Na página do Ministério do Ambiente sobre estes incentivos, lê-se que foram recebidas 710 candidaturas para automóveis e cinco para motociclos e ciclomotores.

