Vendas a retalho caem 0,5% na União Europeia

Em julho, as vendas no comércio a retalho caíram 0,9% na zona euro e 0,5% na União Europeia (UE), face ao período homólogo, segundo o Eurostat.



Mas quando comparadas com junho deste ano, o volume das vendas a retalho subiu 0,3% tanto na zona euro como na UE.





Em Portugal, as vendas a retalho subiram em julho 3,1% na variação homóloga e 0,7% em cadeia.



De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, os maiores recuos, quando comparados com julho de 2021, foram registados na Dinamarca (-7,7%), no Luxemburgo (-6,3%) e na Irlanda (-5,6%).



No reverso, foi na Eslovénia (25%), em Malta (9%) e na Polónia (7,6%) que se verificam os maiores aumentos.



Na variação em cadeia, foi a Alemanha (1,9%), os Países Baixos (1,7%) e a Polónia (1,5%) que registaram as maiores subidas neste indicador. As maiores quedas foram assinaladas na Áustria (-1,8%), Finlândia (-1,7%) e Espanha (-1%).



Nas vendas de alimentação, bebidas e tabaco o volume de vendas a retalho caiu 2,4% na zona euro quando comparado com julho de 2021. Na categoria de produtos não alimentares as vendas no comércio de retalho caíram 0,9%.



Em contraciclo, a venda de combustíveis subiu 1,3% em julho, face ao período homólogo.