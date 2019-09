Vendas automóveis caem 14% em agosto

As vendas automóveis em Portugal sofreram uma quebra de 14% em agosto face a igual mês do ano passado. O decréscimo nos primeiros oito meses do ano situa-se em 5%.

As vendas automóveis em Portugal sofreram uma quebra de 14,2% em agosto face a igual mês do ano passado, cifrando-se em 16.035 unidades, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



A queda homóloga deve-se, em grande medida, à introdução do novo protocolo de medição de emissões, o WLTP, em setembro do ano passado, que levou a uma antecipação das compras de automóveis.





No segmento de ligeiros de passageiros foram vendidas 12.435 viaturas, um decréscimo de 19% face a agosto de 2018. Em termos acumulados do ano, este segmento totaliza 159.466 unidades vendidas, o que representa uma descida de 6,1%.