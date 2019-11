Vendas automóveis sobem 7% em outubro

As vendas automóveis em Portugal aumentaram 7% em outubro face a igual mês do ano passado. Este é o segundo mês consecutivo com crescimento. Em termos acumulados, as vendas recuaram 3,1%.

Ainda assim, as vendas nos primeiros 10 meses do ano cifram-se em 225.597 viaturas, menos 3,1% do que em igual período de 2018.