Vendas automóveis somam em maio quarta queda mensal consecutiva

As vendas automóveis em Portugal registaram em maio a quarta quebra mensal consecutiva. No mês passado as vendas recuaram 3% e no acumulado do ano a descida cifra-se em 3,6%.

As vendas automóveis em Portugal registaram em maio a quarta quebra mensal consecutiva. No mês passado as vendas recuaram 3%, para 26.659 unidades, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Desde o início do ano as vendas baixaram 3,6%, para 120.945 veículos, tendo janeiro sido o único mês em que cresceram em termos homólogos.



Em maio, as vendas de ligeiros de passageiros cifraram-se em 22.724 veículos, o que representa uma queda de 3,9% face a igual mês do ano passado, apesar de terem superado os valores de abril deste ano. Nos primeiros cinco meses do ano, este segmento, que representa 85,4% do mercado, regista um decréscimo de 4,7%.



Nos comerciais ligeiros, o mês de maio registou uma quebra de 0,7%, para 3.469 veículos. Desde o início do ano, contudo, as vendas deste tipo de viaturas aumentaram 1,7%, somando 15.349 unidades.



No segmento de pesados, as 466 viaturas vendidas em maio representam uma subida de 32% face a igual mês do ano passado. Em termos acumulados, o segmento regista vendas de 2.306 unidades, mais 13,9% do que nos primeiros cinco meses de 2018.



A Renault lidera o mercado de ligeiros de passageiros, com 13.811 viaturas vendidas. Segue-se a Peugeot, com 11.579, e a Citroën, com 7.171.



Tesla lidera vendas em maio nos elétricos